Последняя глава СВО уже начинается — Запад потерял интерес к конфликту, а обескровленные ВСУ скоро будут не в состоянии сопротивляться.
Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн.
"НАТО вооружала Украину, мобилизовывала массу людей, начиналось катастрофическое контрнаступление, а потери в людях и технике росли. В результате у Украины начинает заканчиваться и то, и другое. И даже НАТО признаёт, что у них больше нет боеприпасов. Именно поэтому, кстати, были отправлены боеприпасы с обеднённым ураном и кассетные", — на канале "Вопреки цензуре" рассказал политолог.
Он подчёркивает, что разгром Украины — это вопрос времени, поскольку русские сохранили мобилизационный потенциал, производство военной техники России растёт, уже превышая возможности Запада.
Теперь у РФ есть всё, чтобы разгромить ВСУ: более мощная артиллерия, больше ракет, лучшая электроника, БПЛА, больше бойцов, господство в небе.
Плюс Запад имеет дело с растущими сомнениями в обществе, которое потеряло интерес к этому и явно готово отступить. Поэтому последняя глава спецоперации уже начата, подытожил Дисэн.
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