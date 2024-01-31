Норвежский профессор: "Разгром Украины — это вопрос времени"

В Норвегии заявили, что разгром Украины — "это вопрос времени"

Последняя глава СВО уже начинается — Запад потерял интерес к конфликту, а обескровленные ВСУ скоро будут не в состоянии сопротивляться.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн.

"НАТО вооружала Украину, мобилизовывала массу людей, начиналось катастрофическое контрнаступление, а потери в людях и технике росли. В результате у Украины начинает заканчиваться и то, и другое. И даже НАТО признаёт, что у них больше нет боеприпасов. Именно поэтому, кстати, были отправлены боеприпасы с обеднённым ураном и кассетные", — на канале "Вопреки цензуре" рассказал политолог.

Он подчёркивает, что разгром Украины — это вопрос времени, поскольку русские сохранили мобилизационный потенциал, производство военной техники России растёт, уже превышая возможности Запада.

Теперь у РФ есть всё, чтобы разгромить ВСУ: более мощная артиллерия, больше ракет, лучшая электроника, БПЛА, больше бойцов, господство в небе.

Плюс Запад имеет дело с растущими сомнениями в обществе, которое потеряло интерес к этому и явно готово отступить. Поэтому последняя глава спецоперации уже начата, подытожил Дисэн.