Bloomberg: пока Зеленский борется с Залужным, ВС РФ изматывают украинскую оборону

Bloomberg: пока Зеленский борется с Залужным, Россия изматывает оборону ВСУ

Спецоперация продолжается уже почти два года, и ВСУ приходится сталкиваться с серьёзными трудностями, в том числе с нехваткой боеприпасов.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

По данным Bloomberg, Украина испытывает нехватку боеприпасов для артиллерии и ПВО. Это связано с задержками в поставках помощи со стороны союзников.

Согласно информации агентства, евросоюзники Киева не смогут выполнить обещание поставить ему 1 миллион снарядов к 1 марта. На фоне постоянных задержек производства и опасений по поводу истощения западных арсеналов к этому сроку ВСУ получат лишь около 600 тыс. снарядов.

Эта нехватка боеприпасов создает Украине серьёзные проблемы. Артиллерия является ключевым оружием в борьбе с российскими войсками, и её нехватка может привести к тому, что Украина не сможет эффективно противостоять российским атакам, отмечает издание.

Помимо нехватки боеприпасов, Украина также сталкивается с нехваткой продовольствия и медикаментов. Эти проблемы усугубляются тем, что Россия продолжает блокировать украинские порты, препятствуя экспорту украинского зерна и других товаров.

В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский пытается найти баланс между необходимостью продолжать борьбу с российскими войсками и необходимостью сохранения боеприпасов и других ресурсов.

По информации, лидер Незалежной на этой неделе пытался безуспешно отстранить с поста главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент Украины ищет радикальный подход к конфликту после провала прошлогоднего контрнаступа и, похоже, оказался в конфликте с более сдержанными взглядами главы ВСУ.