За два года специальной военной операции России (СВО) на Украине ситуация на фронте стабилизировалась. Об этом Pravda.Ru заявил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.
"Ситуация на фронте стабилизировалась. Если сначала были какие-то с нашей стороны попятные движения, то сейчас мы четко удерживаем линию фронта, проводим локальные наступательные операции", — сказал он.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, цель операции — защита людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима",
За несколько дней до начала СВО Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик в понедельник, 21 февраля. Также Путин подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с руководителями ДНР и ЛНР, соглашения были ратифицированы парламентом и республиками Донбасса.
С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы по вопросу присоединения в состав России.
29 сентября 2022 года Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей.
На следующий день, 30 сентября, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца глава государства и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России.
Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.