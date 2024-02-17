Как изменилась ситуация на фронте за два года специальной военной операции России на Украине, отвечает политолог Александров

Политолог Александров заявил о стабилизации ситуации на фронте за два года СВО

1:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

За два года специальной военной операции России (СВО) на Украине ситуация на фронте стабилизировалась. Об этом Pravda.Ru заявил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Ситуация на фронте стабилизировалась. Если сначала были какие-то с нашей стороны попятные движения, то сейчас мы четко удерживаем линию фронта, проводим локальные наступательные операции", — сказал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, цель операции — защита людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима",

За несколько дней до начала СВО Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик в понедельник, 21 февраля. Также Путин подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с руководителями ДНР и ЛНР, соглашения были ратифицированы парламентом и республиками Донбасса.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы по вопросу присоединения в состав России.

29 сентября 2022 года Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей.

На следующий день, 30 сентября, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца глава государства и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России.