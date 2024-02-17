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Как изменилась ситуация на фронте за два года специальной военной операции России на Украине, отвечает политолог Александров

Политолог Александров заявил о стабилизации ситуации на фронте за два года СВО

1:43
Силовые структуры » Военные новости

За два года специальной военной операции России (СВО) на Украине ситуация на фронте стабилизировалась. Об этом Pravda.Ru заявил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

Политолог Александров заявил о стабилизации ситуации на фронте за два года СВО
Фото: мультимедиа.минобороны.рф is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Ситуация на фронте стабилизировалась. Если сначала были какие-то с нашей стороны попятные движения, то сейчас мы четко удерживаем линию фронта, проводим локальные наступательные операции", — сказал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, цель операции — защита людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима",

За несколько дней до начала СВО Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик в понедельник, 21 февраля. Также Путин подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с руководителями ДНР и ЛНР, соглашения были ратифицированы парламентом и республиками Донбасса.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях проходили референдумы по вопросу присоединения в состав России.

29 сентября 2022 года Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей.

На следующий день, 30 сентября, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца глава государства и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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