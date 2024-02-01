Назван способ защиты от новых реактивных снарядов у ВСУ

Дандыкин: от ракет GLSDB защитят российские системы ПВО

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал способ защиты от новых реактивных снарядов украинских войск. По его словам, от ракет GLSDB, поставки которых Украине на Западе уже одобрили, могут защитить российские системы противовоздушной обороны.

Фото: mil.ru

"Эти ракеты применяются установками HIMARS, в полёте они раскрывают крылья и планируют на дальность до 150 километров. GLSDB ещё не поступили на вооружение США. Может, страна решила провести испытания в условиях боевых действий, используя таким образом Украину", — предполагает Дандыкин.

Он добавил, что российские комплексы ПВО умеют обнаруживать и уничтожать эти ракеты. При этом, по мнению Дандыкина, использовать GLSDB могут по новым присоединённым территориям, ведь 50 километров — это достаточно большая дальность для ракеты.