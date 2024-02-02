В офисе президента Украины пожаловались на негативный осадок от контрнаступления

Проанализировав результаты украинского контрнаступления, советник главы офиса президента Зеленского, Михаил Подоляк, пришел к выводу, что оно оставило "негативный осадок", передает ТАСС.
В интервью телеканалу "24" он сообщил, что такой результат был ожидаем, учитывая сложившуюся ситуацию в 2023 году. Критической проблемой является недостаток вооружения у ВСУ, и Подоляк подчеркнул важность принятия оперативно-тактических решений в зависимости от количества имеющихся ресурсов. В интервью журналу Bild Подоляк также пожаловался на сложную ситуацию на линии фронта и на неблагоприятные погодные условия.
Напомним, контрнаступление, начатое Киевом в июне 2023 года, не завершилось успехом, и попытки прорвать оборону ВС РФ обернулись провалом для украинской армии. Глава ГУР, Кирилл Буданов, заявил, что украинская армия планирует начать новое контрнаступление весной.
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