В офисе президента Украины пожаловались на негативный осадок от контрнаступления

Подоляк высказался о негативном осадке после неудачного наступления ВСУ

Проанализировав результаты украинского контрнаступления, советник главы офиса президента Зеленского, Михаил Подоляк, пришел к выводу, что оно оставило "негативный осадок", передает ТАСС.

Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International

В интервью телеканалу "24" он сообщил, что такой результат был ожидаем, учитывая сложившуюся ситуацию в 2023 году. Критической проблемой является недостаток вооружения у ВСУ, и Подоляк подчеркнул важность принятия оперативно-тактических решений в зависимости от количества имеющихся ресурсов. В интервью журналу Bild Подоляк также пожаловался на сложную ситуацию на линии фронта и на неблагоприятные погодные условия.

Напомним, контрнаступление, начатое Киевом в июне 2023 года, не завершилось успехом, и попытки прорвать оборону ВС РФ обернулись провалом для украинской армии. Глава ГУР, Кирилл Буданов, заявил, что украинская армия планирует начать новое контрнаступление весной.