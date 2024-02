В офисе президента Украины пожаловались на негативный осадок от контрнаступления

Проанализировав результаты украинского контрнаступления, советник главы офиса президента Зеленского, Михаил Подоляк, пришел к выводу, что оно оставило "негативный осадок", передает ТАСС.

Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International