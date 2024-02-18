Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора

Военный эксперт Подопригора: БПЛА практически стали главным оружием ВС России

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Беспилотные летательные аппараты практически стали главным средством вооружения Вооруженных сил России. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт, аналитик Борис Подопригора.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф

"Если замыкаться на военно-технической стороне дела, то два года назад было сложно предположить, что дроны, то есть беспилотники станут едва ли не главным средством вооружения. Сейчас мы видим, что это совершенно новый военно-технический аспект вооруженного противостояния. И мы успели кое-что сделать. Ещё раз хочу подчеркнуть, что два года преобладали, во всяком случае, весьма пессимистические оценки относительно экономического состояния страны. Сейчас мы можем сказать, что пусть не без проблем, но мы идем вперёд", — сказал он.

По словам эксперта, два года назад трудно было учитывать международный фактор.

"Я имею в виду взаимоотношения между Москвой и Пекином. Сейчас это едва ли не главенствующий геополитический фактор. То есть изменения есть. Некоторые из них мы трактуем в свою пользу. Но ещё раз говорю, вот эта непредсказуемость геополитическая, которая связана с расшевеливающимся миром, не дает возможности чётко представить, что будет через месяцы, через год и так далее", — добавил Подопригора.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, цель операции — защита людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".