Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев начал бросать в бой свои последние резервы.
На фоне этого Украина также спешно проводит очередные принудительные процессы мобилизации. Как указывает министр российского военного ведомства, это делается с целью не допустить обрушения обороны украинской армии.
"С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации", — подчеркнул он.
В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил России Шойгу также обратил внимание, что после провала контрнаступления украинских формирований российская армия сохраняет сохраняют стратегическую инициативу и продвигается вперёд.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.