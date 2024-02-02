В Минобороны РФ заявили, что Киев бросает в бой последние резервы

Шойгу: Украина бросает в бой последние резервы

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев начал бросать в бой свои последние резервы.

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На фоне этого Украина также спешно проводит очередные принудительные процессы мобилизации. Как указывает министр российского военного ведомства, это делается с целью не допустить обрушения обороны украинской армии.

"С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации", — подчеркнул он.

В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил России Шойгу также обратил внимание, что после провала контрнаступления украинских формирований российская армия сохраняет сохраняют стратегическую инициативу и продвигается вперёд.