Киевский эксперт Бортник: "Россия может выйти на Днепропетровск и Харьков"

Киевский эксперт Бортник: "Не думаю, что будет перелом в войне"

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Усилия всей Европы недостаточно, чтобы обеспечить ВСУ и противостоять русским.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Об этом сообщил киевский политолог Руслан Бортник.

По его словам, проводить ещё один "контрнаступ" Киев не сможет, поскольку у него нет людей, нет танков, нет артиллерии. И если США целый год не окажут им помощь, то армия РФ будет продавливать.

"Не думаю, что будет перелом в войне, но наши войска будут вынуждены отступать — оставлять Авдеевку и прочие территории. Россия может выйти на Днепропетровск и к Харькову — это может быть реальностью, если не будет американской военной помощи", — в эфире канала "Politeka" отметил националист.

Он подчеркнул, что Евросоюз хотя и помогает, но его денег явно недостаточно чтобы противостоять "военной машине Кремля".