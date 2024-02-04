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28 человек стали жертвами террористического удара боевиков ВСУ по Лисичанску

28 человек, среди них один ребёнок стали жертвами теракта ВСУ в Лисичанске

Силовые структуры

Завершилась спасательная операция после террористического удара киевских боевиков по пекарне в Лисичанске (ЛНР).

28 человек, среди них один ребёнок стали жертвами теракта ВСУ в Лисичанске
Фото: https://rutvit.com/thread/291748

По данным на утро воскресенья, 4 февраля, 28 человек погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Ешё 10 человек пострадали.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала удар националистов "благодарностью" украинских экстремистов за "щедрую" поддержку стран Европейского Союза.

"Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима — выпить чашечку кофе с корнетто — но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников", — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

СКР заявил, что удар по пекарне нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS.

Лисичанск. 3.02.2024
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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