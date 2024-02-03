СК РФ заявил, что мирных граждан в Лисичанске, предположительно, уничтожил HIMARS

Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из РСЗО HIMARS

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 3 февраля, украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске (ЛНР).

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Ранее сообщалось, что под завалами разрушенной пекарни в ЛНР могут находится порядка 40 человек.

Представитель СК России уже отметил, что удар, предположительно, был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет РИА Новости.

7 человек погибли при ударе ВСУ, 10 человек ранено, под завалами могут оставаться 23 человека, сообщает военная комендатура.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".