Сегодня, 3 февраля, украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске (ЛНР).
Ранее сообщалось, что под завалами разрушенной пекарни в ЛНР могут находится порядка 40 человек.
Представитель СК России уже отметил, что удар, предположительно, был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет РИА Новости.
7 человек погибли при ударе ВСУ, 10 человек ранено, под завалами могут оставаться 23 человека, сообщает военная комендатура.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.