Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандинавская ходьба — фитнес, для людей всех возрастов и уровней подготовки
Низкокалорийный овощ, который называется репа
Открытые источники подтверждают, что потери ВСУ приближаются к отметке 420 тысяч погибших
TimesRu: россияне хотят отпуск на Алтае, Байкале, в Крыму и на Камчатке
Эффективные способы борьбы с обледенением: секреты дачников
Инновационные методы увеличения урожайности картофеля: от ящиков до соломенного метода
США боятся, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным расскажет "правду"
Избавляемся от проблемы пригорания: секрет чистки сковороды
30 самых популярных машин, двигатели которых литрами пожирают моторное масло
"С больной головы": Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76

Politika: Зеленский желает переложить вину на главкома ВСУ Залужного за сбитый Ил-76

1:19
Силовые структуры » Военные новости

Офис главы Украины и сам Зеленский намереваются свалить всю вину на Залужного, обвинив его в инциденте с Ил-76 в Белгородской области, передаёт сербское издание Politika.

Politika: Зеленский желает переложить вину на главкома ВСУ Залужного за сбитый Ил-76
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

По мнению журналистов, бывший клоун своим очередным шоу надеялся "расшатать моральный дух властей РФ" и поднять боевой дух ВСУ. Но результат оказался прямо противоположным. Глава киевского режима ошибся, что привело к гибели украинских пленных.

В соцсетях осуждают безрассудное поведение украинских властей. Наиболее распространенной причиной произошедшего считают то, что Зеленский и Буданов "потеряли компас". Им переговоры не нужны, а продолжения боевых действий они станут добиваться любой ценой.

Напомним, 24 января Ил-76 с 65 военнопленными ВСУ на борту был сбит американской системой Patriot недалеко от деревни Яблоново. Орудие было доставлено на позицию заранее и спрятано в засаде.

Эксперты отмечают, что конфликт между президентом и генералом вызван несколькими факторами. Во-первых, это — провал контрнаступа в конце 2023 года. Во-вторых, между Залужным и Зеленским есть серьезные разногласия по вопросу мобилизации.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Твёрдые отложение в сливном бачке унитаза легко удаляются обычным средством, которое есть на кухне

При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.

Эффективное удаление отложений в туалетном бачке: шаги и средства
Имбирный лимонад подарит ценные витамины и энергию
Вкуснейший имбирный лимонад подарит витамины и энергию
Появление трещин на пятках: факторы, вызывающие проблему, и пять рекомендаций по её устранению
Эти растения вы можете посадить в тени
Русское оружие разрушило миф о "бессмертных" западных танках Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Российское самолётостроение будет масштабнее советского, к 2028 году будет побит рекорд
Опытные хозяева прочищают канализационные трубы собственным раствором: вот его рецепт
Для чего применять сыворотки для лица и как правильно использовать этот косметический продукт
Для чего применять сыворотки для лица и как правильно использовать этот косметический продукт
Последние материалы
Открытые источники подтверждают, что потери ВСУ приближаются к отметке 420 тысяч погибших
Politika: Зеленский желает переложить вину на главкома ВСУ Залужного за сбитый Ил-76
TimesRu: россияне хотят отпуск на Алтае, Байкале, в Крыму и на Камчатке
Эффективные способы борьбы с обледенением: секреты дачников
Инновационные методы увеличения урожайности картофеля: от ящиков до соломенного метода
США боятся, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным расскажет "правду"
Избавляемся от проблемы пригорания: секрет чистки сковороды
30 самых популярных машин, двигатели которых литрами пожирают моторное масло
Тренд на просвет между бедрами из 2014-го возвращается
Желающий взять интервью у Путина журналист Такер Карлсон приехал в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников