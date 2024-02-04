"С больной головы": Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76

Politika: Зеленский желает переложить вину на главкома ВСУ Залужного за сбитый Ил-76

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Офис главы Украины и сам Зеленский намереваются свалить всю вину на Залужного, обвинив его в инциденте с Ил-76 в Белгородской области, передаёт сербское издание Politika.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

По мнению журналистов, бывший клоун своим очередным шоу надеялся "расшатать моральный дух властей РФ" и поднять боевой дух ВСУ. Но результат оказался прямо противоположным. Глава киевского режима ошибся, что привело к гибели украинских пленных.

В соцсетях осуждают безрассудное поведение украинских властей. Наиболее распространенной причиной произошедшего считают то, что Зеленский и Буданов "потеряли компас". Им переговоры не нужны, а продолжения боевых действий они станут добиваться любой ценой.

Напомним, 24 января Ил-76 с 65 военнопленными ВСУ на борту был сбит американской системой Patriot недалеко от деревни Яблоново. Орудие было доставлено на позицию заранее и спрятано в засаде.

Эксперты отмечают, что конфликт между президентом и генералом вызван несколькими факторами. Во-первых, это — провал контрнаступа в конце 2023 года. Во-вторых, между Залужным и Зеленским есть серьезные разногласия по вопросу мобилизации.