"С больной головы": Зеленский намерен обвинить Залужного в крушении Ил-76

Офис главы Украины и сам Зеленский намереваются свалить всю вину на Залужного, обвинив его в инциденте с Ил-76 в Белгородской области, передаёт сербское издание Politika.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa