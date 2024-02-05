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Суд на 3 года осудили военного за уклонение от службы

В Бурятии на 3 года осудили военного за уклонение от службы

Силовые структуры » МВД

Военный суд Республики Бурятия лишил свободы на три года военного Цыренжапа Гылыкпылова. Причина — уклонение от службы. Соответствующую информацию приводит "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу 2-го Восточного окружного военного суда.

В Бурятии на 3 года осудили военного за уклонение от службы
Фото: Unsplash.com by Saúl Bucio

Отмечается, что Гылыкпылов будет отправлен в колонию общего режима.

В материалах указывается, что 17 июля 2023 года военнослужащий не явился на службу. К исполнению должностных обязанностей он вернулся через десять дней.

Ранее сообщалось о том, что первую в мире смертную казнь чистым азотом провели в США. Новым методом умертвили Кеннета Юджина Смита, осуждённого в 1996 году за убийство, совершённое ещё в 1988-м. По словам комиссара департамента исправительных учреждений Алабамы Джона Хэмма, преступник дышал чистым азотом около 15 минут.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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