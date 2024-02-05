Суд на 3 года осудили военного за уклонение от службы

Военный суд Республики Бурятия лишил свободы на три года военного Цыренжапа Гылыкпылова. Причина — уклонение от службы. Соответствующую информацию приводит "Лента.ру", ссылаясь на пресс-службу 2-го Восточного окружного военного суда.
Отмечается, что Гылыкпылов будет отправлен в колонию общего режима.
В материалах указывается, что 17 июля 2023 года военнослужащий не явился на службу. К исполнению должностных обязанностей он вернулся через десять дней.
Ранее сообщалось о том, что первую в мире смертную казнь чистым азотом провели в США. Новым методом умертвили Кеннета Юджина Смита, осуждённого в 1996 году за убийство, совершённое ещё в 1988-м. По словам комиссара департамента исправительных учреждений Алабамы Джона Хэмма, преступник дышал чистым азотом около 15 минут.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.