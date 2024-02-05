Наёмник из страны НАТО решил сражаться на стороне России

Глава Херсонской области Сальдо: взятый в плен наёмник из Польши решил воевать за ВС РФ

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Наёмник, приехавший "защищать" Незалежную из Польши, был брошен ВСУ в Крынках. Он угодил в российский плен. Вскоре молодой человек решил сражаться на стороне РФ, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт издание "ХАН".

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

"Русский плен открыл ему глаза — поляк решил вместе с российскими воинами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма", — сообщил политик в своём Telegram-канале.

Боевик из Польши прочувствовал на своей шкуре предательство, когда был брошен сослуживцами на произвол судьбы. На опубликованном видео запечатлён мужчина в маске, на его рукаве нашивка со знаком Z. Военный обращается к своим знакомым из Кракова и Гданьска с просьбой сделать все, чтобы "нацисты" убрались из его страны. Он признал, что Россия борется с нацизмом по всему миру и защищает не только свои интересы, но и интересы всего мира. В Варшаве, по его словам, забыли о том, кто такой Бандера и сколько зла он принёс польскому народу.

Стоит отметить, что польские наёмники едут на Украину с 2014 года. Их поток увеличился с начала СВО. Они же составляют костяк Иностранного добровольческого корпуса.