В Грузии изъяли шесть взрывных устройств, направляющихся из Одессы в Воронеж

В Грузии задержали груз со взрывчаткой из Одессы в Воронеж

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Шесть взрывных устройств, направляющихся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта, были перехвачены в грузинском городе на границе с Россией, сообщила грузинская Служба госбезопасности.

Фото: ФСБ РФ

Организатором перевозки взрывчатки назвали украинского депутата Андрея Шарашидзе.

Также отмечается, что к поставкам причастны граждане Грузии, Украины, Армении.

Ранее сообщалось о том, что житель Бурятии "заминировал" отделы полиции в Петербурге. Дополнительно, пять анонимных электронных писем с угрозами о заложенных бомбах были отправлены на почту различных учреждений города, якобы от студентки Петровского колледжа.