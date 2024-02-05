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В Грузии изъяли шесть взрывных устройств, направляющихся из Одессы в Воронеж

В Грузии задержали груз со взрывчаткой из Одессы в Воронеж

0:40
Силовые структуры » МВД

Шесть взрывных устройств, направляющихся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта, были перехвачены в грузинском городе на границе с Россией, сообщила грузинская Служба госбезопасности.

В Грузии задержали груз со взрывчаткой из Одессы в Воронеж
Фото: ФСБ РФ

Организатором перевозки взрывчатки назвали украинского депутата Андрея Шарашидзе.

Также отмечается, что к поставкам причастны граждане Грузии, Украины, Армении.

Ранее сообщалось о том, что житель Бурятии "заминировал" отделы полиции в Петербурге. Дополнительно, пять анонимных электронных писем с угрозами о заложенных бомбах были отправлены на почту различных учреждений города, якобы от студентки Петровского колледжа.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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