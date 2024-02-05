Шесть взрывных устройств, направляющихся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта, были перехвачены в грузинском городе на границе с Россией, сообщила грузинская Служба госбезопасности.
Организатором перевозки взрывчатки назвали украинского депутата Андрея Шарашидзе.
Также отмечается, что к поставкам причастны граждане Грузии, Украины, Армении.
Ранее сообщалось о том, что житель Бурятии "заминировал" отделы полиции в Петербурге. Дополнительно, пять анонимных электронных писем с угрозами о заложенных бомбах были отправлены на почту различных учреждений города, якобы от студентки Петровского колледжа.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.