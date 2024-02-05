Стало известно о гибели министра ЧС ЛНР Алексея Потелещенко в Лисичанске

Глава ЛНР подтвердил гибель главы МЧС региона Алексея Потелещенко в Лисичанске

В результате удара украинских Вооруженных Сил 3 февраля по пекарне в Лисичанске в ЛНР, погиб министр чрезвычайных ситуаций Алексей Потелещенко. Информацию о его гибели подтвердил представитель ведомства.

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По предварительным данным, в момент трагедии Потелещенко присутствовал на дне рождения депутата Ивана Жушма в кафе "Адриатика". Вместе с другими гостями он находился внутри заведения, когда произошёл теракт. Об этом проинформировал сын министра.

Страшные последствия бомбардировки, организованной ВСУ, унесли жизни 28 человек, в том числе одного ребенка. Еще десять человек получили ранения.

Таким образом, украинская армия не только лишила ЛНР одного из ключевых чиновников, но и унесла множество невинных жизней. Этот инцидент стал новым подтверждением жестокости и безразличия к гражданскому населению, которые демонстрируют украинские силы во время военных действий.