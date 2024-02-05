В результате удара украинских Вооруженных Сил 3 февраля по пекарне в Лисичанске в ЛНР, погиб министр чрезвычайных ситуаций Алексей Потелещенко. Информацию о его гибели подтвердил представитель ведомства.
По предварительным данным, в момент трагедии Потелещенко присутствовал на дне рождения депутата Ивана Жушма в кафе "Адриатика". Вместе с другими гостями он находился внутри заведения, когда произошёл теракт. Об этом проинформировал сын министра.
Страшные последствия бомбардировки, организованной ВСУ, унесли жизни 28 человек, в том числе одного ребенка. Еще десять человек получили ранения.
Таким образом, украинская армия не только лишила ЛНР одного из ключевых чиновников, но и унесла множество невинных жизней. Этот инцидент стал новым подтверждением жестокости и безразличия к гражданскому населению, которые демонстрируют украинские силы во время военных действий.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.