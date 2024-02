Стало известно о гибели министра ЧС ЛНР Алексея Потелещенко в Лисичанске

В результате удара украинских Вооруженных Сил 3 февраля по пекарне в Лисичанске в ЛНР, погиб министр чрезвычайных ситуаций Алексей Потелещенко. Информацию о его гибели подтвердил представитель ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by NikolaSkuridin is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International