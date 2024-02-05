Подозреваемый в расстреле бойца MMA Магомедрасула Мутаева признал вину. В ходе следственного эксперимента он подробно рассказал о расправе. У уроженца Кумторкалинского района нашли орудие убийства. Соответствующую информацию приводит пресс-служба Следственного управления СК РФ по Дагестану.
Отмечается, что в ходе следствия была проведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого 18-летнего местного жителя.
"Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство", — рассказали в управлении.
Ранее сообщалось о том, что в Купянске ликвидирован Роман Януш, расстрелявший российских военнослужащих. Уничтоженный радикал был участником расстрелов пленных солдат ВС РФ, а также убийств мирных жителей в Харьковской области. Обстоятельства смерти Януша не разглашаются.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.