Подозреваемый в расстреле бойца MMA Мутаева признал вину

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Подозреваемый в расстреле бойца MMA Магомедрасула Мутаева признал вину. В ходе следственного эксперимента он подробно рассказал о расправе. У уроженца Кумторкалинского района нашли орудие убийства. Соответствующую информацию приводит пресс-служба Следственного управления СК РФ по Дагестану.

Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

Отмечается, что в ходе следствия была проведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого 18-летнего местного жителя.

"Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство", — рассказали в управлении.

Ранее сообщалось о том, что в Купянске ликвидирован Роман Януш, расстрелявший российских военнослужащих. Уничтоженный радикал был участником расстрелов пленных солдат ВС РФ, а также убийств мирных жителей в Харьковской области. Обстоятельства смерти Януша не разглашаются.