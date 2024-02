"Нет другого выбора": командир ВСУ заявил, что демобилизации до конца конфликта не будет

В 92-й бригаде ВСУ, которая находится рядом с Артемовском, военнослужащие назвали надежду на демобилизацию беспочвенной из-за отсутствия квалифицированной кадровой замены, передаёт Reuters.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International