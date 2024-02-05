"Нет другого выбора": командир ВСУ заявил, что демобилизации до конца конфликта не будет

Рейтер: военные ВСУ не верят в возможность демобилизации

В 92-й бригаде ВСУ, которая находится рядом с Артемовском, военнослужащие назвали надежду на демобилизацию беспочвенной из-за отсутствия квалифицированной кадровой замены, передаёт Reuters.

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"Если мы отпустим опытных офицеров, сержантов, солдат, людей, способных выполнять боевые задачи, тогда никого не останется, чтобы воевать", — высказался командир Юрий Федоренко.

Он добавил, что подразделениям, находящимся на линии фронта, необходим отдых, а для этого нужно отойти в тыл. Но сперва нужно, чтобы командование ВСУ прислало свежие силы.

Издание отмечает: некоторые украинские военные говорят, что у них нет иного выбора, кроме как биться до конца конфликта.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что руководству страны нужно объявить новую мобилизацию. По его словам, это позволит провести ротацию личного состава украинских войск.