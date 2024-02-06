Россию накроют куполом от беспилотников: как он устроен

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В "Алмаз-Антее" рассказали о расширении радиолокационного поля против БПЛА

Силовые структуры

ВКО "Алмаз-Антей" построил радиолокационное поле для защиты Москвы от БПЛА и намерен расширить его на всю Россию, сообщил заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.

В "Алмаз-Антее" рассказали о расширении радиолокационного поля против БПЛА
Фото: Минобороны РФ

Своеобразный купол против беспилотников способен выявлять и уничтожать их. Его работа базируется в основном на радиолокационных средствах "Алмаз-Антея".

"Средства это разные — как приспособленные работать в новых условиях, так и те, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей", — пояснил Савицкий.

В перспективе защитное поле будет расширено на всю страну.

"Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются", — заключил представитель концерна.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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