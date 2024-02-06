Россию накроют куполом от беспилотников: как он устроен

В "Алмаз-Антее" рассказали о расширении радиолокационного поля против БПЛА

ВКО "Алмаз-Антей" построил радиолокационное поле для защиты Москвы от БПЛА и намерен расширить его на всю Россию, сообщил заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.

Фото: Минобороны РФ

Своеобразный купол против беспилотников способен выявлять и уничтожать их. Его работа базируется в основном на радиолокационных средствах "Алмаз-Антея".

"Средства это разные — как приспособленные работать в новых условиях, так и те, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей", — пояснил Савицкий.

В перспективе защитное поле будет расширено на всю страну.