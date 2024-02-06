ВКО "Алмаз-Антей" построил радиолокационное поле для защиты Москвы от БПЛА и намерен расширить его на всю Россию, сообщил заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.
Своеобразный купол против беспилотников способен выявлять и уничтожать их. Его работа базируется в основном на радиолокационных средствах "Алмаз-Антея".
"Средства это разные — как приспособленные работать в новых условиях, так и те, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей", — пояснил Савицкий.
В перспективе защитное поле будет расширено на всю страну.
"Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются", — заключил представитель концерна.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.