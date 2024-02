Высокоточная техника: начались испытания российского "Прометея"

ПАК "Прометей" — уникальная разработка, способная трансформировать любую боевую машину пехоты (БМП), бронетранспортер (БТР) или танк в передовую роботизированную систему, которой можно управлять на дистанции, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную холдингом "Высокоточные комплексы" Ростеха.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivtorov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa