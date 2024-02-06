Высокоточная техника: начались испытания российского "Прометея"

В России стартовали испытания комплекса роботизации "Прометей" для БМП и БТР

ПАК "Прометей" — уникальная разработка, способная трансформировать любую боевую машину пехоты (БМП), бронетранспортер (БТР) или танк в передовую роботизированную систему, которой можно управлять на дистанции, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную холдингом "Высокоточные комплексы" Ростеха.

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"Разработка ПАК "Прометей" завершена в полном объеме, и в настоящее время ПАК проходит полный цикл испытаний", — заявили в компании.

Представители холдинга отмечают, что разработка ПАК "Прометей" была успешно закончена, и в настоящее время система испытывается. Они отмечают, что данный комплекс может быть установлен на любой серийный образец военной техники. Например, БМП-3, на которой "Прометей" станет альтернативой механику-водителю и стрелку. При этом, управлять системой возможно как дистанционно, так и с использованием традиционных методов управления.