ПАК "Прометей" — уникальная разработка, способная трансформировать любую боевую машину пехоты (БМП), бронетранспортер (БТР) или танк в передовую роботизированную систему, которой можно управлять на дистанции, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную холдингом "Высокоточные комплексы" Ростеха.
"Разработка ПАК "Прометей" завершена в полном объеме, и в настоящее время ПАК проходит полный цикл испытаний", — заявили в компании.
Представители холдинга отмечают, что разработка ПАК "Прометей" была успешно закончена, и в настоящее время система испытывается. Они отмечают, что данный комплекс может быть установлен на любой серийный образец военной техники. Например, БМП-3, на которой "Прометей" станет альтернативой механику-водителю и стрелку. При этом, управлять системой возможно как дистанционно, так и с использованием традиционных методов управления.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.