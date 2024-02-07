Российские войска начали проводить операцию по возвращению Красного Лимана

Военкор Коц: ВС РФ начали операцию по возвращению Красного Лимана

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о начале проведения российской армией операции по возвращению Красного Лимана. По его словам, операция займёт время, ведь бойцам Вооружённым сил РФ предстоит преодолеть реку Жеребец, на которой стоят противники.

Фото: mil.ru

В беседе с порталом URA.RU Коц указал, что в настоящее время российская армия активно продвигается на украинской территории для того, чтобы вернуть себе Красный Лиман, а также освободить населённый пункт Купянск и сформировать санитарную зону для защиты приграничных регионов.

"На севере него [Харьковско-Луганского направления — ред.] в настоящий момент мы наступаем на Купянск, чтобы занять позиции по реке Оскол. На южном направлении мы движемся как раз по этой линии Ямполь-Торское-Терны. По той информации, которая у меня есть, у нас задействованы серьёзные силы", — уточнил военный журналист.

По его словам, именно взятие линии Терны-Ямполь-Торское позволит в дальнейшем выйти на Красный Лиман.

Войска ВС РФ были выведены из Красного Лимана 1 октября 2022 года из-за угрозы окружения со стороны украинских формирований.