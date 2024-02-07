Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сырные лепёшки с ветчиной: готовятся буквально за 5 минут
Басманный суд заочно арестовал Акунина* за призывы к терроризму и фейки об армии
Российские учёные открыли механизм магниторецепции птиц
Как добиться крепких и красивых ягодиц
ВС РФ нанесли удар по президентским войскам Украины на Южнодонецком участке
Правильное воспитание собаки: избегайте ошибок и достигните гармонии
Вторая волна ракет отработала по Киеву: ПВО Украины разрушила многоэтажку 
Стало известно, как будет делиться ипотечная квартира в случае развода супругов
Небензя: цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно
Силы РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области

Рогов: ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у Приютного в Запорожской области

0:51
Силовые структуры » Военные новости

Председатель общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал о продвижении российской армии. По его словам, здесь российские военнослужащие заняли опорные пункты боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные у села Приютное, выбив из них противника.

Рогов: ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у Приютного в Запорожской области
Фото: 9111.ru

"Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются", — указал он, добавив, что ВС РФ продвинулись, в среднем, на 200-500 метров.

Помимо этого, напоминает Рогов, несколько месяцев данный населённый пункт находился в серой зоне. Он подчеркнул, что продвижение российские войска ведут при поддержке беспилотных летательных аппаратов и артиллерии, передвигаясь малыми группами в следствие значительного количества на этом участке дронов ВСУ.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны

Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.

Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Эксперт Зуйков рассказал об особенностях выбора тёплого пола для жилья Ирина Гусакова Реактивные БПЛА "Герань-2" осложнят положение ВСУ Дмитрий Плотников Эквадор поплатился бананами за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова
Опытные хозяйки используют эти 3 способа очистки чайников от накипи, помимо соды и лимонной кислоты
Секреты долговечности двигателя: почему замена масла — залог надежной работы вашего автомобиля
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Последние материалы
SU: все ИИ предложили Пентагону нанести ядерный удар по врагу
Правильное воспитание собаки: избегайте ошибок и достигните гармонии
Рогов: ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у Приютного в Запорожской области
Вторая волна ракет отработала по Киеву: ПВО Украины разрушила многоэтажку 
Стало известно, как будет делиться ипотечная квартира в случае развода супругов
Небензя: цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно
Китайские автомобили уверенно ведут себя на российском рынке: лидерство Haval и возвращение LADA Niva
РИА Новости: Блиновскую посадили в одну камеру с учёными
"Ростех": ВС РФ опробуют в зоне СВО новую винтовку МЦ-572
Терапевт Скерр назвал работу за компьютером и защемление локтевого нерва причиной "покалывания пальцев"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников