Силы РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области

Рогов: ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у Приютного в Запорожской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Председатель общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал о продвижении российской армии. По его словам, здесь российские военнослужащие заняли опорные пункты боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные у села Приютное, выбив из них противника.

Фото: 9111.ru

"Наши подразделения вышли к прудам и балке к северо-западу от села Приютного и сейчас закрепляются", — указал он, добавив, что ВС РФ продвинулись, в среднем, на 200-500 метров.

Помимо этого, напоминает Рогов, несколько месяцев данный населённый пункт находился в серой зоне. Он подчеркнул, что продвижение российские войска ведут при поддержке беспилотных летательных аппаратов и артиллерии, передвигаясь малыми группами в следствие значительного количества на этом участке дронов ВСУ.