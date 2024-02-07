ВС РФ нанесли удар по президентским войскам Украины на Южнодонецком участке

ВКС и артиллерия Вооружённых сил (ВС) России нанесли удары по 1-й президентской бригаде нацгвардии Украины. Уточняется, что она располагалась на Южнодонецком направлении.

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Поимо этого, на данном участке линии боевого соприкосновения были уничтожены ещё две вражеские бригады.

"Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья", — рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

По его словам, также бойцы ВС РФ за сутки сорвали три попытки украинских формирований провести ротацию в районе населённого пункта Старомайорское.