ВКС и артиллерия Вооружённых сил (ВС) России нанесли удары по 1-й президентской бригаде нацгвардии Украины. Уточняется, что она располагалась на Южнодонецком направлении.
Поимо этого, на данном участке линии боевого соприкосновения были уничтожены ещё две вражеские бригады.
"Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья", — рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
По его словам, также бойцы ВС РФ за сутки сорвали три попытки украинских формирований провести ротацию в районе населённого пункта Старомайорское.
Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.