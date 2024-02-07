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ВС РФ нанесли удар по президентским войскам Украины на Южнодонецком участке

Силовые структуры » Военные новости

ВКС и артиллерия Вооружённых сил (ВС) России нанесли удары по 1-й президентской бригаде нацгвардии Украины. Уточняется, что она располагалась на Южнодонецком направлении.

ВС РФ нанесли удар по президентским войскам Украины на Южнодонецком участке
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Поимо этого, на данном участке линии боевого соприкосновения были уничтожены ещё две вражеские бригады.

"Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья", — рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

По его словам, также бойцы ВС РФ за сутки сорвали три попытки украинских формирований провести ротацию в районе населённого пункта Старомайорское.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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