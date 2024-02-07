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Gazeta Wyborcza: в ВСУ бойцы стали чаще погибать из-за нехватки снарядов

1:07
Силовые структуры » Военные новости

В польском издании Gazeta Wyborcza опубликован материал о том, что потери в украинских войсках резко выросли из-за дефицита снарядов и подавляющего преимущества России в артиллерии.

Gazeta Wyborcza: в ВСУ бойцы стали чаще погибать из-за нехватки снарядов
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"Артиллерия ВСУ экономит снаряды и не может позволить себе бить по всем потенциальным целям”, — содержится в материале.

Отмечается, что нехватка вооружений у Киева появилась в основном из-за блокировки американской военной помощи и задержки поставок из Европы.

На Западе СМИ все чаще пишут о том, что и ЕС и США устали от украинского конфликта, а поддержка киевских властей ослабевает. По информации телеканала NBC, западные дипломаты уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Москвой, включая и общие контуры того, от чего Зеленскому, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

Кремль много не раз утверждал, что западная военная помощь киевскому режиму ничего не изменит на поле боя и лишь продлевает конфликт. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, любые грузы, содержащие оружие для ВСУ, станут законной целью ВКС.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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