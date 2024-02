Европа устала: Зеленскому сообщили шокирующие новости о России

Your browser does not support the audio element.

В польском издании Gazeta Wyborcza опубликован материал о том, что потери в украинских войсках резко выросли из-за дефицита снарядов и подавляющего преимущества России в артиллерии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa