На Украине призвали власти подготовиться к беспорядкам из-за отставки Залужного

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"Украинская правда": СБУ заявила, что отставка Залужного приведёт к бунту

Силовые структуры » Военные новости

По информации, опубликованной в газете "Украинская правда" и подтвержденной источниками, 2 февраля СБУ предостерегла своих сотрудников о возможных нарушениях в Киеве. Именно в этот день планировалась отставка главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Украинская правда": СБУ заявила, что отставка Залужного приведёт к бунту
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В связи с этим, действующие командиры бригад и батальонов ВСУ также получили рекомендации от спецслужбы следить за поведением своего личного состава. Особое внимание уделялось тому, чтобы бойцы не покидали свои позиции и не предпринимали самостоятельных перемещений.

Однако отставка главкома ВСУ в указанную дату не состоялась. Возможно, Зеленский рассчитывает на то, что генерал уйдет сам, либо его отставку удастся осуществить мягким способом, возможно, прикрывшись перезагрузкой всего украинского руководства.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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