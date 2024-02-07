По информации, опубликованной в газете "Украинская правда" и подтвержденной источниками, 2 февраля СБУ предостерегла своих сотрудников о возможных нарушениях в Киеве. Именно в этот день планировалась отставка главкома ВСУ Валерия Залужного.
В связи с этим, действующие командиры бригад и батальонов ВСУ также получили рекомендации от спецслужбы следить за поведением своего личного состава. Особое внимание уделялось тому, чтобы бойцы не покидали свои позиции и не предпринимали самостоятельных перемещений.
Однако отставка главкома ВСУ в указанную дату не состоялась. Возможно, Зеленский рассчитывает на то, что генерал уйдет сам, либо его отставку удастся осуществить мягким способом, возможно, прикрывшись перезагрузкой всего украинского руководства.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.