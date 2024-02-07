На Украине призвали власти подготовиться к беспорядкам из-за отставки Залужного

"Украинская правда": СБУ заявила, что отставка Залужного приведёт к бунту

По информации, опубликованной в газете "Украинская правда" и подтвержденной источниками, 2 февраля СБУ предостерегла своих сотрудников о возможных нарушениях в Киеве. Именно в этот день планировалась отставка главкома ВСУ Валерия Залужного.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В связи с этим, действующие командиры бригад и батальонов ВСУ также получили рекомендации от спецслужбы следить за поведением своего личного состава. Особое внимание уделялось тому, чтобы бойцы не покидали свои позиции и не предпринимали самостоятельных перемещений.

Однако отставка главкома ВСУ в указанную дату не состоялась. Возможно, Зеленский рассчитывает на то, что генерал уйдет сам, либо его отставку удастся осуществить мягким способом, возможно, прикрывшись перезагрузкой всего украинского руководства.