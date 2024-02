На Украине призвали власти подготовиться к беспорядкам из-за отставки Залужного

По информации, опубликованной в газете "Украинская правда" и подтвержденной источниками, 2 февраля СБУ предостерегла своих сотрудников о возможных нарушениях в Киеве. Именно в этот день планировалась отставка главкома ВСУ Валерия Залужного.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International