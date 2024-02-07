Разведчики Вооружённых сил России уничтожили подразделение украинской армии и зачистили окопы.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
На Запорожском направлении бойцы Южного военного округа продолжают уничтожать националистов и их укрепления беспилотниками-камикадзе, поддерживая атаки российских штурмовиков.
Разведчики точными ударами уничтожили бандеровцев, зачистив БПЛА позиции врага, подытожили военкоры.
На кадрах видны ликвидированные националисты, многие тела в окопах были охвачены огнём.
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