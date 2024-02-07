Горящие тела: российские разведчики зачистили окопы ВСУ у Работино

У Работино разведка РФ уничтожила подразделение и зачистила окопы ВСУ

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведчики Вооружённых сил России уничтожили подразделение украинской армии и зачистили окопы.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На Запорожском направлении бойцы Южного военного округа продолжают уничтожать националистов и их укрепления беспилотниками-камикадзе, поддерживая атаки российских штурмовиков.

Разведчики точными ударами уничтожили бандеровцев, зачистив БПЛА позиции врага, подытожили военкоры.

На кадрах видны ликвидированные националисты, многие тела в окопах были охвачены огнём.