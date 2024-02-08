Боевики ВСУ массово дезертируют из-за остановки американской помощи

The New York Times: военные ВСУ массово дезертируют из-за остановки помощи США

Военнослужащие ВСУ начали массово дезертировать из-за неуверенности в будущей американской помощи.

Фото: oboi7.com

Об этом сообщает издание The New York Times.

В интервью американской газете офицер армии Украины Олег Войцеховский признаётся, что количество дезертиров пока не очень велико, но оно растёт.

Напомним, накануне Сенат США заблокировал законопроект о выделении Украине свыше 60 млрд долларов

Генеральная прокуратура Украины ещё в 2023 году сообщала о росте количества дезертиров из украинской армии в десятки раз.