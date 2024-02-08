Военнослужащие ВСУ начали массово дезертировать из-за неуверенности в будущей американской помощи.
Об этом сообщает издание The New York Times.
В интервью американской газете офицер армии Украины Олег Войцеховский признаётся, что количество дезертиров пока не очень велико, но оно растёт.
Напомним, накануне Сенат США заблокировал законопроект о выделении Украине свыше 60 млрд долларов
Генеральная прокуратура Украины ещё в 2023 году сообщала о росте количества дезертиров из украинской армии в десятки раз.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.