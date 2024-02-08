WP: Украину может погубить острая нехватка людей и деморализация уставших от войны солдат ВСУ

"Это закончится глобальным провалом": деморализация ВСУ может обрушить фронт

Американское издание Washington Post сообщает из украинского Краматорска о критической нехватке пехоты ВСУ и серьёзном падении боевого духа военнослужащих.

Журналисты констатируют — Россия полностью вернула наступательную инициативу и наращивает интенсивность атак на позиции ВСУ. Украинские командиры в это же время жалуются на критическую нехватку личного состава, причём, делают это в общении с американской прессой исключительно на условиях анонимности, поскольку боятся "возмездия за свои комментарии".

Командир батальона ВСУ, представившийся Александром, говорит, что в его подразделении роты укомплектованы лишь на треть, и это типичная ситуация на передовой с украинской стороны линии соприкосновения. За последние полгода, добавил он, в батальон прибыло пополнение — пятеро человек. Новобранцы, как правило, плохо обучены и быстро получают ранение или погибают на поле боя.

"Основа всего — нехватка людей. Куда мы направляемся? Я не знаю. Никаких позитивных перспектив, абсолютно никаких. Это закончится глобальным провалом", — приводит издание слова комбата ВСУ.

Ещё одной проблемой, отмечают авторы статьи, является всё более усиливающаяся деморализация ВСУ. Солдаты истощены морально и физически, тогда как Россия с большим количеством живой силы и боеприпасов продвигается вперёд.