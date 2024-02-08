Американское издание Washington Post сообщает из украинского Краматорска о критической нехватке пехоты ВСУ и серьёзном падении боевого духа военнослужащих.
Журналисты констатируют — Россия полностью вернула наступательную инициативу и наращивает интенсивность атак на позиции ВСУ. Украинские командиры в это же время жалуются на критическую нехватку личного состава, причём, делают это в общении с американской прессой исключительно на условиях анонимности, поскольку боятся "возмездия за свои комментарии".
Командир батальона ВСУ, представившийся Александром, говорит, что в его подразделении роты укомплектованы лишь на треть, и это типичная ситуация на передовой с украинской стороны линии соприкосновения. За последние полгода, добавил он, в батальон прибыло пополнение — пятеро человек. Новобранцы, как правило, плохо обучены и быстро получают ранение или погибают на поле боя.
"Основа всего — нехватка людей. Куда мы направляемся? Я не знаю. Никаких позитивных перспектив, абсолютно никаких. Это закончится глобальным провалом", — приводит издание слова комбата ВСУ.
Ещё одной проблемой, отмечают авторы статьи, является всё более усиливающаяся деморализация ВСУ. Солдаты истощены морально и физически, тогда как Россия с большим количеством живой силы и боеприпасов продвигается вперёд.
"Моральный дух падает, солдат некем заменить. Их силы на исходе. Фронт рушится. У нас нет людей, никто не идёт в армию. Тех, кто чувствовал, что должен идти, уже нет", — подытожил комбат ВСУ Александр.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.