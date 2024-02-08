Почему у ВСУ возникла нехватка боеприпасов? Объясняет политолог Дмитрий Таран

90% оружия, которое Запад поставил Украине, было уничтожено Вооруженными силами России. Так нехватку боеприпасов у ВСУ в беседе с Pravda.Ru объяснил политолог Дмитрий Таран.
"Потому что все оружие состоит из поставок из Западной Европы, Америки, Великобритании. Президент во фрагментах интервью Такеру Карлсону сказал, что 90% оружия, поставленного Украине, мы уже уничтожили и будем это делать дальше. Получается, что в связи с тем, что республиканцы в США пытаются блокировать поставки, и определенные процессы проходят в Европе, если помощь Запада прекратится, то у Украины, конечно, естественным образом оружия будет меньше, воевать будет нечем. И вот Шольц попытался это озвучить, будучи американским протеже, он пытается на эту ситуацию как-то воздействовать и описывает ее со своей стороны", — сказал он.
По словам эксперта, если у Украины закончится оружие, то страна станет менее боеспособной во всех смыслах, а это ускорит завершение СВО и достижение целей.
"Фактически мы воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО. НАТО поставляет оружие, поставляет солдат, поставляет "Патриоты", которыми сбивают самолеты над территорией России. Там воют поляки, литовцы, румыны, молдаване. Молдавия — не член НАТО, но тем не менее. Там идет война сетецентрическая гибридная с участием воинских подразделений НАТО. Если там оружия будет меньше, то Украина будет менее боеспособна во всех смыслах. И, конечно, это ускорит завершение СВО и достижение всех целей", — заключил он.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что даже несмотря на помощь Запада, Украина может столкнуться с сильной нехваткой оружия и боеприпасов.
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