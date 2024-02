Почему у ВСУ возникла нехватка боеприпасов? Объясняет политолог Дмитрий Таран

90% оружия, которое Запад поставил Украине, было уничтожено Вооруженными силами России. Так нехватку боеприпасов у ВСУ в беседе с Pravda.Ru объяснил политолог Дмитрий Таран.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic