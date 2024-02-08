Отец, сражающийся за Россию, пощадил сына, воюющего за киевский режим

Newsweek: танкист ВС РФ пощадил экипаж Bradley из-за находившегося там сына

Украинский военнослужащий Александр, который провёл половину своего детства в РФ, рассказал о боевом столкновении на фронте со своим отцом, служившим в российской армии танкистом, передаёт портал URA. RU. Инцидент произошёл под Авдеевкой.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Защитник киевского режима управлял машиной Bradley, по которой российские войска начали выпускать снаряды. БМП получила незначительные повреждения, после чего танк отступил. Позже Александр узнал, что сражался с собственным отцом, который позвонил ему после сражения по телефону.

"Сынок, я как узнал, что это был ты, перестал стрелять", — сказал военный.

Позднее оказалось, что экипаж российского танка разбили украинские дроны — отец Александра был убит. Однако молодой человек об этом совершенно не жалеет. О чём он сообщил Newsweek. В настоящее время 19-летний защитник Зеленского остается командующим Bradley в районе Авдеевки.