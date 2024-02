Отец, сражающийся за Россию, пощадил сына, воюющего за киевский режим

Украинский военнослужащий Александр, который провёл половину своего детства в РФ, рассказал о боевом столкновении на фронте со своим отцом, служившим в российской армии танкистом, передаёт портал URA. RU. Инцидент произошёл под Авдеевкой.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website