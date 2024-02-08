Украинский военнослужащий Александр, который провёл половину своего детства в РФ, рассказал о боевом столкновении на фронте со своим отцом, служившим в российской армии танкистом, передаёт портал URA. RU. Инцидент произошёл под Авдеевкой.
Защитник киевского режима управлял машиной Bradley, по которой российские войска начали выпускать снаряды. БМП получила незначительные повреждения, после чего танк отступил. Позже Александр узнал, что сражался с собственным отцом, который позвонил ему после сражения по телефону.
"Сынок, я как узнал, что это был ты, перестал стрелять", — сказал военный.
Позднее оказалось, что экипаж российского танка разбили украинские дроны — отец Александра был убит. Однако молодой человек об этом совершенно не жалеет. О чём он сообщил Newsweek. В настоящее время 19-летний защитник Зеленского остается командующим Bradley в районе Авдеевки.
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