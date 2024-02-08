"Взрыв был мощный": Подпольщики сообщили об успешных ударах РФ по заводу БПЛА и общежитию боевиков в Николаеве

Вооружённые силы РФ нанесли точные удары по военным объектам в украинском Николаеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на участников подполья.
Николаевские подпольщики передали координатору в РФ Сергею Лебедеву фотографии и кадры видео, на которых зафиксированы последствия точных ударов по военным объектам на территории Украины. Серия взрывов прогремела в Николаеве в ночь на 8 февраля. Одна из целей — завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что его атаковали тремя дронами. Один из них попал в сборочный цех, второй — в общежитие, где жили боевики ВСУ и иностранные наёмники. Третий — в цех, где была укрыта боевая техника.
"Третий взрыв был мощный, пришёлся в центральную часть завода. Там были джипы с военными номерами и военная техника", — рассказал куратор подпольщиков.
Пророссийски настроенные жители Николаева передали также координаты завода железобетонных изделий, где были замечены грузовые машины ВСУ. По всей видимости, предприятие использовалось в качестве склада для хранения вооружений и боеприпасов. После попадания там также раздался мощный взрыв.
"После прилёта в районе завода ЖБИ качнуло дома. От взрывной волны открывались балконные двери". — передал свидетельства очевидцев Лебедев.
Официальные лица в России неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы РФ принципиально не атакуют гражданские цели и объекты социальной инфраструктуры. Современные средства поражения позволяют наносить точечные удары по объектам, связанным с ВСУ и оборонной промышленностью Украины.
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