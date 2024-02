"Взрыв был мощный": Подпольщики сообщили об успешных ударах РФ по заводу БПЛА и общежитию боевиков в Николаеве

Вооружённые силы РФ нанесли точные удары по военным объектам в украинском Николаеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на участников подполья.

