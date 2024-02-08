Американские чиновники признают, что Ил-76 был сбит ракетой Patriot

В США чиновники на условиях анонимности признали, что Ил-76 был сбит ракетой Patriot

The New York Times проинформировал, что официальные лица США публично не будут комментировать теракт с Ил-76, но в частном порядке они заявили, что сообщения о применении ВСУ ракеты Patriot были точными.

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Чиновники не подтвердили личности тех, кто был на борту воздушного судна, но признали, что некоторые из пассажиров на самом деле были украинскими пленниками, а система Patriot была предоставлена одним из государств Европы.

"Использование Киевом ракеты Patriot для уничтожения самолета в прошлом месяце является примером того, как новая тактика ведения боя может быть не только эффективной, но и опасной", — говорится в статье.

Как утверждает американское СМИ, украинские военные придумали такой план охоты за авиацией прошлой весной.