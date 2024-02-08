The New York Times проинформировал, что официальные лица США публично не будут комментировать теракт с Ил-76, но в частном порядке они заявили, что сообщения о применении ВСУ ракеты Patriot были точными.
Чиновники не подтвердили личности тех, кто был на борту воздушного судна, но признали, что некоторые из пассажиров на самом деле были украинскими пленниками, а система Patriot была предоставлена одним из государств Европы.
"Использование Киевом ракеты Patriot для уничтожения самолета в прошлом месяце является примером того, как новая тактика ведения боя может быть не только эффективной, но и опасной", — говорится в статье.
Как утверждает американское СМИ, украинские военные придумали такой план охоты за авиацией прошлой весной.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.