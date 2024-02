Американские чиновники признают, что Ил-76 был сбит ракетой Patriot

The New York Times проинформировал, что официальные лица США публично не будут комментировать теракт с Ил-76, но в частном порядке они заявили, что сообщения о применении ВСУ ракеты Patriot были точными.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Attribution-Share Alike 4.0