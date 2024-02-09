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Яков Кедми: война НАТО с Россией меньше всего будет идти на Украине

Эксперт Кедми: война НАТО с Россией будет идти не на территории Украины

Силовые структуры

Если военный блок НАТО введёт свою армию на Украину, то Москва нанесёт ядерный удар.

Эксперт Кедми: война НАТО с Россией будет идти не на территории Украины
Фото: listaj.ru

И цели России будут более достойные, чем натовский контингент, вошедший в Незалежную, заявил военный эксперт Яков Кедми.

Так он прокомментировал заявление британского высокопоставленного военного о необходимости ввода на Украину "экспедиционного корпуса НАТО", на что один из генералов РФ ответил, что по этому "корпусу" надо ядерным оружием.

"Задорнов не предполагал, что британцы по тупости переплюнут американцев. Но этот старается. Если на территории Украины будут расположены войска НАТО, это значит — война между РФ и НАТО. Если кто-то думает, что это ограничится только территорией Украины, то он не идиот, он умственно недоразвитый. Война НАТО с Россией меньше всего будет идти на территории Украины", — в интервью израильскому YouTube-каналу Вальдман-LINE сказал Кедми.

По словам аналитика, неправы оба генерала. И если Россия применит ядерное оружие, то в странах НАТО есть более достойные цели, чем какое-то подразделение, которое никому не угрожает с военной точки зрения, подытожил Кедми.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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