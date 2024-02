Генерал "Мясник-200" Сырский приступает к обязанностям: мобилизованных в ВСУ могут отдать "на обучение" полякам

В MilitaryTimes проинформировали, что во времена потери Артёмовска генерал Александр Сырский намеревался доверить мобилизованных украинских солдат польским специалистам. Став главкомом ВСУ, он вполне сможет претворить свои планы в реальность.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice