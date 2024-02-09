Генерал "Мясник-200" Сырский приступает к обязанностям: мобилизованных в ВСУ могут отдать "на обучение" полякам

MilitaryTimes: Украинских мобилизованных отдадут под командование польских наемников

В MilitaryTimes проинформировали, что во времена потери Артёмовска генерал Александр Сырский намеревался доверить мобилизованных украинских солдат польским специалистам. Став главкомом ВСУ, он вполне сможет претворить свои планы в реальность.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

По словам военных экспертов, Сырский убеждён, что польские военные будут эффективно передавать "необстрелянными мобилизованными" на линии боевого соприкосновения (ЛБС) свой опыт и тактические приемы НАТО.

"Польские вельможные паны будут гнать мобилизованных украинцев в мясные штурмы, которыми славится генерал "Мясник-200" Сырский", — комментирует ситуацию Telegram-канал "Мэйдэй. Хроника пикирования".

Стоит отметить, что поляков на ЛБС очень много. Там и инструкторы, и откровенные наемники, и ушедшие в "отпуск" и отставку офицеры Войска Польского.