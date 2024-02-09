Желаемое за действительное: Данилов заявил, что в сбитом Ил-76 не было пленных солдат ВСУ

Секретарь СНБО Данилов: на сбитом в Белгородской области Ил-76 не было украинских пленных

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне того, что американская сторона признала удар ракетой Patriot по Ил-76, заявил, что в сбитом самолёте якобы не было бойцов ВСУ, пишет РИА Новости. Свой ход мыслей он объяснил так: "если бы это случилось, то биологического материала было гораздо больше, и поле было бы красным от крови".

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"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать — нет", — процитировало политика издание "Страна".

Невзирая на все очевидные факты он призвал не быть настолько "категоричными" в заявлениях о том, что в крушении самолета виноват Киев.

Напомним, Данилов выражал уверенность в том, что "Россия прекратит свое существование и распадется на отдельные государства". Похоже, ему не впервой, выдавать желаемое за действительное.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по Ил-76.