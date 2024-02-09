Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роман Костомаров рассказал о скором выходе фильма о своём "втором рождении"
SR: скелет знатного человека, найденный на Пиренейском полуострове, принадлежал женщине
Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд спела хит Юрия Шатунова
Кофе с какао: очень удачное сочетание вкусов
Ученые заявили, что кофеином возможно восполнить недостаток сна
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Диета для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион
Четыре правила по сохранению мышечной массы от профессора физиологии
Изучаем кошачий характер: лучшие породы с неповторимыми привычками
Желаемое за действительное: Данилов заявил, что в сбитом Ил-76 не было пленных солдат ВСУ

Секретарь СНБО Данилов: на сбитом в Белгородской области Ил-76 не было украинских пленных

Силовые структуры » Военные новости

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне того, что американская сторона признала удар ракетой Patriot по Ил-76, заявил, что в сбитом самолёте якобы не было бойцов ВСУ, пишет РИА Новости. Свой ход мыслей он объяснил так: "если бы это случилось, то биологического материала было гораздо больше, и поле было бы красным от крови".

Секретарь СНБО Данилов: на сбитом в Белгородской области Ил-76 не было украинских пленных
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать — нет", — процитировало политика издание "Страна".

Невзирая на все очевидные факты он призвал не быть настолько "категоричными" в заявлениях о том, что в крушении самолета виноват Киев.

Напомним, Данилов выражал уверенность в том, что "Россия прекратит свое существование и распадется на отдельные государства". Похоже, ему не впервой, выдавать желаемое за действительное.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по Ил-76.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин В Авдеевке ВС РФ применяют тактику "малых котлов", в Крынках — война дронов Дмитрий Плотников
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Последние материалы
Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд спела хит Юрия Шатунова
Кофе с какао: очень удачное сочетание вкусов
Ученые заявили, что кофеином возможно восполнить недостаток сна
Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Диета для густых волос: от чего отказаться и что добавить в рацион
Четыре правила по сохранению мышечной массы от профессора физиологии
Изучаем кошачий характер: лучшие породы с неповторимыми привычками
До 20% продавцов недвижимости в Москве стали давать скидку, заметили риелторы
Эксперт Белов назвал возможную национализацию активов "Роснефти" в Германии "прихватизацией"
Ксения Собчак высказалась об интервью Карлсона с Путиным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников