Желаемое за действительное: Данилов заявил, что в сбитом Ил-76 не было пленных солдат ВСУ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне того, что американская сторона признала удар ракетой Patriot по Ил-76, заявил, что в сбитом самолёте якобы не было бойцов ВСУ, пишет РИА Новости. Свой ход мыслей он объяснил так: "если бы это случилось, то биологического материала было гораздо больше, и поле было бы красным от крови".

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International