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Захарова ответила на заявление Данилова о том, что в сбитом Ил-76 не было украинских пленных

Официальный представитель МИД Захарова поинтересовалась у секретаря СНБО Данилова, был ли Залужный в ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне того, что американской стороной был признан удар ракетой Patriot по Ил-76, заявил, что в сбитом самолёте якобы не было пленных украинцев. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала эту ситуацию, передаёт РИА Новости.

Официальный представитель МИД Захарова поинтересовалась у секретаря СНБО Данилова, был ли Залужный в ВСУ
Фото: wikimedia.org by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?" — спросила Захарова.

Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне отправил в отставку Залужного и назначил Александра Сырского главкомом ВСУ. Стоит отметить, что у Сырского плохая репутация среди военных. В частности, его называют "Мясником".

Ил-76 ВКС России стал жертвой теракта со стороны ВСУ в Белгородской области 24 января. Причиной стал ракетный удар, нанесенный с территории Харьковской области из американского комплекса Patriot. Следователями был обнаружен фрагмент ракеты. Несмотря на очевидные факты, Данилов также выразил сомнение в том, что борт был сбит украинской стороной.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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