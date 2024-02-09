Захарова ответила на заявление Данилова о том, что в сбитом Ил-76 не было украинских пленных

Официальный представитель МИД Захарова поинтересовалась у секретаря СНБО Данилова, был ли Залужный в ВСУ

Сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне того, что американской стороной был признан удар ракетой Patriot по Ил-76, заявил, что в сбитом самолёте якобы не было пленных украинцев. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала эту ситуацию, передаёт РИА Новости.

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"Хочется спросить: а Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?" — спросила Захарова.

Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне отправил в отставку Залужного и назначил Александра Сырского главкомом ВСУ. Стоит отметить, что у Сырского плохая репутация среди военных. В частности, его называют "Мясником".

Ил-76 ВКС России стал жертвой теракта со стороны ВСУ в Белгородской области 24 января. Причиной стал ракетный удар, нанесенный с территории Харьковской области из американского комплекса Patriot. Следователями был обнаружен фрагмент ракеты. Несмотря на очевидные факты, Данилов также выразил сомнение в том, что борт был сбит украинской стороной.