Захарова ответила на заявление Данилова о том, что в сбитом Ил-76 не было украинских пленных

Сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне того, что американской стороной был признан удар ракетой Patriot по Ил-76, заявил, что в сбитом самолёте якобы не было пленных украинцев. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала эту ситуацию, передаёт РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.