Сегодня, 10 февраля, ночью армия РФ провела мощную атаку на порты у границы Румынии.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Рои беспилотников-камикадзе атаковали Рени и Измаил в Одесской области. Ударные БПЛА заходили с моря.
Также взрывы были слышны в Херсоне и Харькове. После мощного взрыва в Харькове огромный пожар в промзоне, похоже, что было уничтожено топливохранилище.
Также российскими системами ПВО перехвачены и уничтожены 3 беспилотника над территорией Брянской области.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.