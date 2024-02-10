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Рои ударных БПЛА разбили порты Рени и Измаила у границы Румынии

Мощная атака на порты у границы Румынии: рои дронов РФ атаковали Рени и Измаил

0:36
Силовые структуры

Сегодня, 10 февраля, ночью армия РФ провела мощную атаку на порты у границы Румынии.

Мощная атака на порты у границы Румынии: рои дронов РФ атаковали Рени и Измаил
Фото: topwar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Рои беспилотников-камикадзе атаковали Рени и Измаил в Одесской области. Ударные БПЛА заходили с моря.

Также взрывы были слышны в Херсоне и Харькове. После мощного взрыва в Харькове огромный пожар в промзоне, похоже, что было уничтожено топливохранилище.

Также российскими системами ПВО перехвачены и уничтожены 3 беспилотника над территорией Брянской области.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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