Рои ударных БПЛА разбили порты Рени и Измаила у границы Румынии

Мощная атака на порты у границы Румынии: рои дронов РФ атаковали Рени и Измаил

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 10 февраля, ночью армия РФ провела мощную атаку на порты у границы Румынии.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Рои беспилотников-камикадзе атаковали Рени и Измаил в Одесской области. Ударные БПЛА заходили с моря.

Также взрывы были слышны в Херсоне и Харькове. После мощного взрыва в Харькове огромный пожар в промзоне, похоже, что было уничтожено топливохранилище.

Также российскими системами ПВО перехвачены и уничтожены 3 беспилотника над территорией Брянской области.