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Военные ВС РФ получили терминалы Starlink

Силовые структуры » Военные новости

Американский военный портал Defense One подтвердил слухи о появлении у бойцов ВС РФ систем Starlink, сообщает Telegram-канал "Украина.ру".

Военные ВС РФ получили терминалы Starlink
Фото: flickr.com by Tim Reckmann is licensed under Attribution 2.0 Generic

В настоящее время от украинских военнослужащих поступают жалобы на их бывшего покровителя Илона Маска, которого они в последнее время всячески оскорбляли.

Предположительно, терминалы Starlink приобретают через ОАЭ, где их активируют. Затем их ввозят на территорию Российской Федерации и передают военным. Официально терминалы не работают в РФ, но для территории ДНР и ЛНР SpaceX сделала исключение.

Стоит отметить, что украинцы от интернета Starlink не собираются отказываться. Но зато они пишут оскорбления в адрес изобретателя Илона Маска. Правда, ему не до этой волны возмущений: за полтора года миллиардер-вольнодумец успел не раз убедиться в "благодарности" жителей Незалежной.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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