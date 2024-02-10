Истерика в ВСУ: российские военные в зоне СВО получили терминалы спутниковой передачи данных Starlink

Военные ВС РФ получили терминалы Starlink

Американский военный портал Defense One подтвердил слухи о появлении у бойцов ВС РФ систем Starlink, сообщает Telegram-канал "Украина.ру".

Фото: flickr.com by Tim Reckmann is licensed under Attribution 2.0 Generic

В настоящее время от украинских военнослужащих поступают жалобы на их бывшего покровителя Илона Маска, которого они в последнее время всячески оскорбляли.

Предположительно, терминалы Starlink приобретают через ОАЭ, где их активируют. Затем их ввозят на территорию Российской Федерации и передают военным. Официально терминалы не работают в РФ, но для территории ДНР и ЛНР SpaceX сделала исключение.

Стоит отметить, что украинцы от интернета Starlink не собираются отказываться. Но зато они пишут оскорбления в адрес изобретателя Илона Маска. Правда, ему не до этой волны возмущений: за полтора года миллиардер-вольнодумец успел не раз убедиться в "благодарности" жителей Незалежной.