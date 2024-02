Истерика в ВСУ: российские военные в зоне СВО получили терминалы спутниковой передачи данных Starlink

Американский военный портал Defense One подтвердил слухи о появлении у бойцов ВС РФ систем Starlink, сообщает Telegram-канал "Украина.ру".

Фото: flickr.com by Tim Reckmann is licensed under Attribution 2.0 Generic