Американский военный портал Defense One подтвердил слухи о появлении у бойцов ВС РФ систем Starlink, сообщает Telegram-канал "Украина.ру".
В настоящее время от украинских военнослужащих поступают жалобы на их бывшего покровителя Илона Маска, которого они в последнее время всячески оскорбляли.
Предположительно, терминалы Starlink приобретают через ОАЭ, где их активируют. Затем их ввозят на территорию Российской Федерации и передают военным. Официально терминалы не работают в РФ, но для территории ДНР и ЛНР SpaceX сделала исключение.
Стоит отметить, что украинцы от интернета Starlink не собираются отказываться. Но зато они пишут оскорбления в адрес изобретателя Илона Маска. Правда, ему не до этой волны возмущений: за полтора года миллиардер-вольнодумец успел не раз убедиться в "благодарности" жителей Незалежной.
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