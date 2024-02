Украина призвала не навязывать Сырскому образ россиянина

Центр противодействию дезинформации СНБО Украины сообщил, что образ "русского" человека, который якобы навязывают в России новому главкому ВСУ Александру Сырскому, является дезинформацией, передаёт издание "Аргументы недели".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International