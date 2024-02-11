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Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией

1:15
Силовые структуры » Военные новости

Центр противодействию дезинформации СНБО Украины сообщил, что образ "русского" человека, который якобы навязывают в России новому главкому ВСУ Александру Сырскому, является дезинформацией, передаёт издание "Аргументы недели".

Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Поддержка кампании о том, что главком — "русский человек" является подыгрывание враждебной информации", — заявили в ведомстве.

Известно, что мать Александра Сырского, живущая в нашей стране, тяжело переживает назначение сына на пост главнокомандующего ВСУ и находится в подавленном состоянии. А соседка родителей нового главкома ВСУ заявила, что если бы он отказался от предложенной ему должности — его бы расстреляли. Со слов женщины, Сырский ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе.

Известно, что генерал родился во Владимирской области и окончил Московский общевойсковой институт, а его родители до сих пор живут во Владимире.

Сырской угодил киевскому режиму в Артёмовске. Когда Валерий Залужный предлагал покинуть населенный пункт и отойти на запасные рубежи, генерал-полковник поддержал позицию Зеленского, который приказал оборонять Бахмут, несмотря на потери. После этого Сырского за глаза прозвали Бахмутским мясником и Генералом 200.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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