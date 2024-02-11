В Германии признали ситуацию для ВСУ сложной

Журналист Bild Ронцхаймер: для Киева сложилась тяжелейшая ситуация на фронте

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Журналист Bild* Пауль Ронцхаймер после того, как побывал на фронте под Артемовском, заявил, что ВСУ в настоящее время переживают самый острый кризис с 2022 года.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Вопрос в том, понимают ли всю эту драму в Вашингтоне, Берлине и Париже", — добавил корреспондент.

Один из защитников киевского режима, с которым беседовал журналист, рассказал, что ВСУ испытывают острый дефицит вооружения и живой силы. Военнослужащий заявил, что Незалежной срочно необходима мобилизация. Журналист вынужден был признать, что ситуация на поле боя находится целиком в руках ВС РФ.

Недавно бывший командир нацбатальона "Айдар"** с позывным Дикий заявил, что те населенные пункты страны, которые выступают против мобилизации, могут зачистить. Он также призвал судить участвующих в протестах украинцев за госизмену.

* - заблокирован Роскомнадзором РФ.

* - запрещенная в России террористическая организация.