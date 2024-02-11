Журналист Bild* Пауль Ронцхаймер после того, как побывал на фронте под Артемовском, заявил, что ВСУ в настоящее время переживают самый острый кризис с 2022 года.
"Вопрос в том, понимают ли всю эту драму в Вашингтоне, Берлине и Париже", — добавил корреспондент.
Один из защитников киевского режима, с которым беседовал журналист, рассказал, что ВСУ испытывают острый дефицит вооружения и живой силы. Военнослужащий заявил, что Незалежной срочно необходима мобилизация. Журналист вынужден был признать, что ситуация на поле боя находится целиком в руках ВС РФ.
Недавно бывший командир нацбатальона "Айдар"** с позывным Дикий заявил, что те населенные пункты страны, которые выступают против мобилизации, могут зачистить. Он также призвал судить участвующих в протестах украинцев за госизмену.
* - заблокирован Роскомнадзором РФ.
* - запрещенная в России террористическая организация.
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