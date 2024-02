В Германии признали ситуацию для ВСУ сложной

Журналист Bild* Пауль Ронцхаймер после того, как побывал на фронте под Артемовском, заявил, что ВСУ в настоящее время переживают самый острый кризис с 2022 года.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International