ВСУ бросают под Авдеевку последние резервы: "одна из лучших бригад" должна ликвидировать прорыв армии РФ

Forbes: Киев перебрасывает "одну из лучших бригад" для "спасения" Авдеевки

Издание Forbes сообщает, что ВСУ перебрасывает под Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду, остававшуюся до последнего времени в резерве.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown

Автор статьи Дэвид Экс признаёт, что ВСУ, принимая решение о дальнейшем удержании Авдеевки, идут на "огромный риск". Российские Вооружённые силы в попытках замкнуть кольцо окружения вплотную приблизились к главной дороге, по которой идёт снабжение украинской 110-й механизированной бригады в Авдеевке.

"В этот момент было два варианта. Отвести выживших бойцов из восточной части города или усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить российские силы от линии снабжения", — пишет Экс.

По всей видимости, недавно сменившееся командование ВСУ выбрало второй вариант, превращая Авдеевку в очередную "фортецю". Роль "тарана", который должен обезопасить пути снабжения украинского гарнизона, призвана выполнить 3-я штурмовая бригада. Но ей, констатирует автор, придётся действовать в условиях преимущества российских сил.

Экс отмечает, что такое решение могло быть принято вновь назначенным "непопулярным" главкомом ВСУ Александром Сырским, которого упрекают за приверженность "упорным и статичным" боям, приводящим к излишне высоким потерям.