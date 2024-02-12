Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шеф Пентагона госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырём
Уход за наращенными ресницами
Десерт "Клубничные облака" с желатином: просто тает во рту
Терапевт Серебрякова призвала есть из маленьких тарелок для успешного контроля веса
Как снизить шум от шипованной резины
Сын Евгения Плющенко Александр выиграл соревнования по фигурному катанию
Замглавы Совбеза Нургалиев: позиция Киева препятствует переговорам с Украиной
Полковник СБУ Стариков: ВС России копят силы для широкомасштабного наступления
Рассказываем, какие травы лучше посадить для чая
ВСУ бросают под Авдеевку последние резервы: "одна из лучших бригад" должна ликвидировать прорыв армии РФ

Forbes: Киев перебрасывает "одну из лучших бригад" для "спасения" Авдеевки

Силовые структуры » Военные новости

Издание Forbes сообщает, что ВСУ перебрасывает под Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду, остававшуюся до последнего времени в резерве.

Forbes: Киев перебрасывает "одну из лучших бригад" для "спасения" Авдеевки
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown

Автор статьи Дэвид Экс признаёт, что ВСУ, принимая решение о дальнейшем удержании Авдеевки, идут на "огромный риск". Российские Вооружённые силы в попытках замкнуть кольцо окружения вплотную приблизились к главной дороге, по которой идёт снабжение украинской 110-й механизированной бригады в Авдеевке.

"В этот момент было два варианта. Отвести выживших бойцов из восточной части города или усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснить российские силы от линии снабжения", — пишет Экс.

По всей видимости, недавно сменившееся командование ВСУ выбрало второй вариант, превращая Авдеевку в очередную "фортецю". Роль "тарана", который должен обезопасить пути снабжения украинского гарнизона, призвана выполнить 3-я штурмовая бригада. Но ей, констатирует автор, придётся действовать в условиях преимущества российских сил.

Экс отмечает, что такое решение могло быть принято вновь назначенным "непопулярным" главкомом ВСУ Александром Сырским, которого упрекают за приверженность "упорным и статичным" боям, приводящим к излишне высоким потерям.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Герань бывает, что отказывается давать цветки. Вот что надо делать

Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.

Как заставить герань цвести?
Названы семь ошибок водителей, убивающих двигатель автомобиля
Как не убить двигатель автомобиля: 5 ошибок, которые совершают даже опытные водители
Не вздумайте сдавать квартиру ради заработка — риелтор объяснил, почему это стало невыгодно
Как быстро завести машину при разряженном аккумуляторе?
Белый дом назвал комментарии Трампа о НАТО "ужасающими и безумными" Дмитрий Плотников Канцлер ФРГ Шольц украинизирует Германию в угоду Байдену Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Не отличился оригинальностью: Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина смехотворным
Мало кто знает об этой смородине: золотистой, которая богата урожаем
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Ксения Собчак поблагодарила за исключение её из состава "Дома-2": столько шуток я вытерпела
Последние материалы
Замглавы Совбеза Нургалиев: позиция Киева препятствует переговорам с Украиной
Полковник СБУ Стариков: ВС России копят силы для широкомасштабного наступления
Рассказываем, какие травы лучше посадить для чая
Астрофизики заметили уменьшение Луны на 50 метров за сотни миллионов лет
ФСБ проводит обыски в Росавиации из-за вывоза самолётов и вертолётов за пределы РФ
Чем сейчас занимаются футболисты великой команды Фергюсона
Зачем нужна замена масла в АКПП: экспертные разъяснения
Врач Гончарова рассказала, что пережить февраль поможет вкусная еда
Белый дом назвал комментарии Трампа о НАТО "ужасающими и безумными"
Яичница с сосиской: на День всех влюблённых делаем её в форме сердца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников