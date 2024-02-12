Военкор Поддубный раскрыл, какую задачу Зеленский поставил новому главкому ВСУ

Главком ВСУ Сырский дал приказ гарнизону Авдеевки — умрите геройски

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале проинформировал, что новый главком ВСУ Александр Сырский от Владимира Зеленского получил задачу удержать Авдеевку любой ценой. Известно, что Залужный выступал за вывод ВСУ из города еще в январе, передаёт "МК".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В настоящее время командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский отправил в район Авдеевки дополнительные силы, цель которых перехватить на себя внимание ВС РФ, отвлекая от штурма внутри города, и перейти на оборону флангов. В армейских чатах это решение считают запоздалым. Возможно, это решение было принято с согласия нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Генерал информирован о негативном исходе в случае продолжения нахождения войск в городе, однако он никак не отреагировал, предлагая, скорее всего, "умереть геройски".

Поддубный отметил, что противник стремится удержать Авдеевку, используя живую силу и игнорируя свои потери. Так, Киев готовится к дальнейшим человеческим жертвам в этой борьбе.

На фоне этого российские штурмовые части продолжают наступать и уже почти перерезали сообщение между южной частью группировки ВСУ и центром города, а также Авдеевским коксохимическим заводом.