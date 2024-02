Военкор Поддубный раскрыл, какую задачу Зеленский поставил новому главкому ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале проинформировал, что новый главком ВСУ Александр Сырский от Владимира Зеленского получил задачу удержать Авдеевку любой ценой. Известно, что Залужный выступал за вывод ВСУ из города еще в январе, передаёт "МК".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International