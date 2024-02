Почему законопроект о военных контрактниках исчез с официального сайта правовых актов?

Законопроект о повышении предельного возраста для военных контрактников в период мобилизации временно удален с официального сайта правовых актов.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International