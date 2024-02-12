Почему законопроект о военных контрактниках исчез с официального сайта правовых актов?

Законопроект о повышении предельного возраста для военных контрактников в период мобилизации временно удален с официального сайта правовых актов.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров, объяснил корреспонденту URA.RU, что это связано с необходимостью доработки и уточнения текста законопроекта. Впоследствии проект будет предложен для обсуждения с уже скорректированным текстом.
Изначально законопроект был разработан из-за необходимости решения проблемы военных контрактников, достигших предельного возраста, но желающих продолжить службу. Планируется увеличение предельного возраста до 70 лет для высших офицеров и до 65 лет для остальных контрактников.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.