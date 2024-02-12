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Почему законопроект о военных контрактниках исчез с официального сайта правовых актов?

Законопроект о повышении возраста для военных контрактников временно удален с официального сайта правовых актов

Силовые структуры

Законопроект о повышении предельного возраста для военных контрактников в период мобилизации временно удален с официального сайта правовых актов.

Законопроект о повышении возраста для военных контрактников временно удален с официального сайта правовых актов
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров, объяснил корреспонденту URA.RU, что это связано с необходимостью доработки и уточнения текста законопроекта. Впоследствии проект будет предложен для обсуждения с уже скорректированным текстом.

Изначально законопроект был разработан из-за необходимости решения проблемы военных контрактников, достигших предельного возраста, но желающих продолжить службу. Планируется увеличение предельного возраста до 70 лет для высших офицеров и до 65 лет для остальных контрактников.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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