После удара по Днепропетровску прекратила работу тепловая электростанция

Результаты ночного удара по Днепропетровску — уничтожена городская ТЭЦ

Сегодня, 13 февраля, армия России нанесла ночной удар беспилотников по Украине.

Фото: https://t.me/vrogov/8212

Местные ресурсы пишут о массированном налёте БПЛА на Днепропетровск. Губернатор региона просил население не снимать "результаты" прилётов.

В городе после попадания "Гераней" прекратила работу тепловая электростанция — серьёзно повреждена ТЭЦ.

"Серьёзно повреждено оборудование предприятия. Станция остановила выработку электроэнергии", — уже поступило официальное сообщение кампании.

По всей вероятности, местные власти просили не писать именно об этих "результатах".