Сегодня, 13 февраля, армия России нанесла ночной удар беспилотников по Украине.
Местные ресурсы пишут о массированном налёте БПЛА на Днепропетровск. Губернатор региона просил население не снимать "результаты" прилётов.
В городе после попадания "Гераней" прекратила работу тепловая электростанция — серьёзно повреждена ТЭЦ.
"Серьёзно повреждено оборудование предприятия. Станция остановила выработку электроэнергии", — уже поступило официальное сообщение кампании.
По всей вероятности, местные власти просили не писать именно об этих "результатах".
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.