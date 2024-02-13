Новоиспечённый главком ВСУ Александр Сырский может проводить весьма рискованные для состояния армии Украины операции. Об этом в интервью YouTube-каналу "Сейчас" поведал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передаёт РИА Новости.
Он отметил, что бывший актёр нуждается в медийных победах. И Сырский будет делать всё, чтобы показать хоть какие-то успехи на линии боевого соприкосновения. Новый главком не будет возражать главе Незалежной и выполнять все приказы, не считаясь с потерями.
Поэтому, по словам политика, украинские солдаты сейчас находятся в крайне опасном положении. С уходом Залужного их могут направить на выполнение бессмысленных и кровавых операций. Бывший чиновник сделал предположение о том, что новый главком мог получить от украинских властей "запрос на победы", что приведёт к плачевным последствиям на фоне слабой обеспеченности украинских подразделений людскими и материальными ресурсами.
Эти заявления находят подтверждения событиями на Авдеевском направлении. ВСУ перебрасывают сюда свои лучшие резервы "на убой".
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