На Украине предупредили об опасных операциях нового главкома ВСУ Сырского. Они нужны Зеленскому для медиакартинки

Новоиспечённый главком ВСУ Александр Сырский может проводить весьма рискованные для состояния армии Украины операции. Об этом в интервью YouTube-каналу "Сейчас" поведал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International