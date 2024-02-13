На Украине предупредили об опасных операциях нового главкома ВСУ Сырского. Они нужны Зеленскому для медиакартинки

Экс-замминистра Тука: Сырский будет осуществлять для Зеленского рискованные операции ВСУ

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новоиспечённый главком ВСУ Александр Сырский может проводить весьма рискованные для состояния армии Украины операции. Об этом в интервью YouTube-каналу "Сейчас" поведал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что бывший актёр нуждается в медийных победах. И Сырский будет делать всё, чтобы показать хоть какие-то успехи на линии боевого соприкосновения. Новый главком не будет возражать главе Незалежной и выполнять все приказы, не считаясь с потерями.

Поэтому, по словам политика, украинские солдаты сейчас находятся в крайне опасном положении. С уходом Залужного их могут направить на выполнение бессмысленных и кровавых операций. Бывший чиновник сделал предположение о том, что новый главком мог получить от украинских властей "запрос на победы", что приведёт к плачевным последствиям на фоне слабой обеспеченности украинских подразделений людскими и материальными ресурсами.

Эти заявления находят подтверждения событиями на Авдеевском направлении. ВСУ перебрасывают сюда свои лучшие резервы "на убой".