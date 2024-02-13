На Украине предупредили об опасных операциях нового главкома ВСУ Сырского. Они нужны Зеленскому для медиакартинки

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Экс-замминистра Тука: Сырский будет осуществлять для Зеленского рискованные операции ВСУ

1:09
Силовые структуры » Военные новости

Новоиспечённый главком ВСУ Александр Сырский может проводить весьма рискованные для состояния армии Украины операции. Об этом в интервью YouTube-каналу "Сейчас" поведал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передаёт РИА Новости.

Экс-замминистра Тука: Сырский будет осуществлять для Зеленского рискованные операции ВСУ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он отметил, что бывший актёр нуждается в медийных победах. И Сырский будет делать всё, чтобы показать хоть какие-то успехи на линии боевого соприкосновения. Новый главком не будет возражать главе Незалежной и выполнять все приказы, не считаясь с потерями.

Поэтому, по словам политика, украинские солдаты сейчас находятся в крайне опасном положении. С уходом Залужного их могут направить на выполнение бессмысленных и кровавых операций. Бывший чиновник сделал предположение о том, что новый главком мог получить от украинских властей "запрос на победы", что приведёт к плачевным последствиям на фоне слабой обеспеченности украинских подразделений людскими и материальными ресурсами.

Эти заявления находят подтверждения событиями на Авдеевском направлении. ВСУ перебрасывают сюда свои лучшие резервы "на убой".

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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