Главкома ВСУ Александра Сырского заметили на видео от 1986 года, где он участвовал в параде на Красной площади. Сразу несколько Telegram-каналов написали эту шокирующую новость.
Ранее отец нового главкома ВСУ заявил, что у него нет никаких эмоций после назначения отпрыска. Мать Сырского не стала общаться с прессой.
"Ехали бы вы на фронт и там бы защищали наших ребят, писали бы о них", — высказалась женщина.
Накануне выступила и глава RT Маргарита Симоньян, которая заявила, что родители не могут отвечать за действия своих детей. Соседи Сырских отметили, что муж с женой никогда не общаются на военную тему, чтобы избежать вопросов по поводу сына.
Недавно однокурсник новоиспеченного главкома ВСУ, Андрей Валиков, рассказал о молодых годах знакомого. Он поведал о том, как после окончания Московского военного училища, выпускники маршем прошли по Красной площади. Он уточнил, что и Сырский был на этом мероприятии.
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