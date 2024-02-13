Первые "заслуги" нового военкома ВСУ: минус 1500 украинских солдат за день

Российский удар по полигону ВСУ в Селидово уничтожил 1500 украинских солдат

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска на Донецком фронте в Селидово нанесли мощный ракетный удар по военному полигону.

Фото: mil.gov.ua by Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сообщается, что в момент удара кассетными боеприпасами там находилось до 1,5 тысяч новобранцев ВСУ, которые прибыли на учения. Есть информация о большом количестве погибших и раненых.

"А вот и первые "заслуги" нового военкома ВСУ: минус полторы тысячи украинских солдат за один день", — комментирует ситуацию "Царьград".

Позже телеканал добавил подробностей и о втором этапе российской атаки. С 11:30 13 февраля, проходит мощная атака на полигон. Первый этап включал удары "кассетами". Вскоре прибыли военнослужащие для сбора и транспортировки погибших и раненых, и тут же попали под новый кассетный удар.

В полдень обстрелы и детонация боеприпасов продолжались, сообщает Telegram-канал "Сварщики".