ВСУ перебрасывают в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду ВСУ.
Депутат ДНР Дмитрий Плетень сообщает, что бригада укомплектована выходцами из нацистского батальона "Азов"*
Бойцы 3 бригады ВСУ принимали активное участие в сражениях за Херсонскую область. Позже часть была передислоцирована в Артёмовск. В мае 2023 г. нацистские формирования предпринимали неудачные атаки в районе Клещеевки с целью окружения Артёмовска.
Таким образом, 3 бригада ВСУ является одним из самых опытных и идеологически стойких подразделений ВСУ. Переброска этого подразделения в Авдеевку свидетельствует о намерении киевского режима любой ценой удержать этот стратегический пункт.
* Запрещенная в России террористическая организация
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