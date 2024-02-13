Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава службы связей 110-й ОМБр Секач: у ВСУ нет возможностей удержать Авдеевку
Снегурочку с лицом Саши Грей перерисовали после скандала в Челябинской области
Какие районы Москвы стали лидерами по росту цен на новостройки бизнес-класса
Главком ВСУ Сырский запретил любую инфу о потерях на полигоне в Селидово
Врач Еделев назвал продукты, в который добавляют клей
Российский турист погиб в водах Бали
Ученые из США и Китая обнаружили замедление фотосинтеза растений из-за изменения климата
В челябинской Агаповке разместили рекламный баннер с Сашей Грей в образе Снегурочки
Россияне всё чаще думают о любви
3 бригада ВСУ, которую размещают в Авдеевке, состоит из бойцов "Азов"*

Брошенная в Авдеевку на помощь ВСУ бригада состоит из бойцов полка "Азов"*

0:51
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ перебрасывают в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду ВСУ.

Брошенная в Авдеевку на помощь ВСУ бригада состоит из бойцов полка "Азов"*
Фото: commons.wikimedia.org by Dispen Kormar

Депутат ДНР Дмитрий Плетень сообщает, что бригада укомплектована выходцами из нацистского батальона "Азов"*

Бойцы 3 бригады ВСУ принимали активное участие в сражениях за Херсонскую область. Позже часть была передислоцирована в Артёмовск. В мае 2023 г. нацистские формирования предпринимали неудачные атаки в районе Клещеевки с целью окружения Артёмовска.

Таким образом, 3 бригада ВСУ является одним из самых опытных  и идеологически стойких подразделений ВСУ. Переброска этого подразделения в Авдеевку свидетельствует о намерении киевского режима любой ценой удержать этот стратегический пункт.

* Запрещенная в России террористическая организация
 

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
В Авдеевке ВС РФ наступают с четырёх направлений, сотни метров до Часов Яра Дмитрий Плотников Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Рассада огурцов не будет вытягиваться: обязательно подкормите её в первые дни этим средством - залог успешности урожая
Рассада огурцов не будет вытягиваться: обязательно подкормите её в первые дни этим средством - залог успешности урожая
Последние материалы
Главком ВСУ Сырский запретил любую инфу о потерях на полигоне в Селидово
Врач Еделев назвал продукты, в который добавляют клей
Российский турист погиб в водах Бали
Ученые из США и Китая обнаружили замедление фотосинтеза растений из-за изменения климата
В челябинской Агаповке разместили рекламный баннер с Сашей Грей в образе Снегурочки
Россияне всё чаще думают о любви
Брошенная в Авдеевку на помощь ВСУ бригада состоит из бойцов полка "Азов"*
Рулетики из огурца с красной рыбой и творожным сыром: лёгкая закуска к праздничному столу
Три упражнения, увеличивающие силу мышц
Туристический прогноз-2024: лучшие направления для отдыха за границей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников