3 бригада ВСУ, которую размещают в Авдеевке, состоит из бойцов "Азов"*

Брошенная в Авдеевку на помощь ВСУ бригада состоит из бойцов полка "Азов"*

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВСУ перебрасывают в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Dispen Kormar

Депутат ДНР Дмитрий Плетень сообщает, что бригада укомплектована выходцами из нацистского батальона "Азов"*

Бойцы 3 бригады ВСУ принимали активное участие в сражениях за Херсонскую область. Позже часть была передислоцирована в Артёмовск. В мае 2023 г. нацистские формирования предпринимали неудачные атаки в районе Клещеевки с целью окружения Артёмовска.

Таким образом, 3 бригада ВСУ является одним из самых опытных и идеологически стойких подразделений ВСУ. Переброска этого подразделения в Авдеевку свидетельствует о намерении киевского режима любой ценой удержать этот стратегический пункт.

* Запрещенная в России террористическая организация

