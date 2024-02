Условный срок за уклонение от мобилизации не спасет украинцев от отправки на передовую

Your browser does not support the audio element.

Уклонисты, осужденные за неявку по повестке, будут мобилизованы не смотря ни на что, утверждает первый зампред Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе. В данном случае условное наказание служит скорее предупреждением, что при повторном нарушении грозит реальное ограничение свободы.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International