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Условный срок за уклонение от мобилизации не спасет украинцев от отправки на передовую

В Нацполиции Украины заявили, что условно осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ

1:27
Силовые структуры » Военные новости

Уклонисты, осужденные за неявку по повестке, будут мобилизованы не смотря ни на что, утверждает первый зампред Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе. В данном случае условное наказание служит скорее предупреждением, что при повторном нарушении грозит реальное ограничение свободы.

В Нацполиции Украины заявили, что условно осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В настоящее время на Украине ведется расследование около 9,4 тысячи дел об уклонении от мобилизации. Больше всего таких дел зарегистрировано в приграничных областях Одесской, Закарпатской, Львовской, Черновицкой, где многих уклонистов осуждают условно.

"Они и дальше подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, тогда уже будет реальный срок", — объяснил Цуцкиридзе.

По словам источника, суды учитывают причины, повлиявшие на поведение потенциальных мобилизованных, их психологическое состояние, и наличие документа от медицинской комиссии о годности к службе. Однако момент совершения правонарушения также является важным обстоятельством для принятия решения. Если человек впервые не явился по повестке без уважительной причины, то выясняется почему так произошло.

При этом в Сети циркулирует множество видео, где сотрудники ТЦК жестко крутят мужчин прямо на улице, останавливают общественный транспорт, совершают рейды по деревням с целью выполнить планы по мобилизации.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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