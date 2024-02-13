Условный срок за уклонение от мобилизации не спасет украинцев от отправки на передовую

В Нацполиции Украины заявили, что условно осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Уклонисты, осужденные за неявку по повестке, будут мобилизованы не смотря ни на что, утверждает первый зампред Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе. В данном случае условное наказание служит скорее предупреждением, что при повторном нарушении грозит реальное ограничение свободы.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В настоящее время на Украине ведется расследование около 9,4 тысячи дел об уклонении от мобилизации. Больше всего таких дел зарегистрировано в приграничных областях Одесской, Закарпатской, Львовской, Черновицкой, где многих уклонистов осуждают условно.

"Они и дальше подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, тогда уже будет реальный срок", — объяснил Цуцкиридзе.

По словам источника, суды учитывают причины, повлиявшие на поведение потенциальных мобилизованных, их психологическое состояние, и наличие документа от медицинской комиссии о годности к службе. Однако момент совершения правонарушения также является важным обстоятельством для принятия решения. Если человек впервые не явился по повестке без уважительной причины, то выясняется почему так произошло.

При этом в Сети циркулирует множество видео, где сотрудники ТЦК жестко крутят мужчин прямо на улице, останавливают общественный транспорт, совершают рейды по деревням с целью выполнить планы по мобилизации.