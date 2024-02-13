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Житель Сочи, финансировавший террористическую организацию, осужден на 8,5 лет

Уроженец Узбекистана переводил террористической организации деньги из Сочи

Силовые структуры » ФСБ

Уроженца Узбекистана Бекзодбека Саидова, проживающего в Сочи, приговорили к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за содействие запрещенной террористической организации по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, сообщает Kuban.BFM со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону.

Уроженец Узбекистана переводил террористической организации деньги из Сочи
Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

Как установило следствие, в декабре 2021 года, а затем в июле 2022 года осужденный перевел со своего счета деньги на электронные кошельки запрещенной организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, данные о которых нашел в интернете.

"Хайят Тахрир аш-Шам"* — суннитская исламистская группировка, участвующая в сирийской гражданской войне. Многие аналитики считают ее одним из ответвлений "Аль-Каиды"*. 

* Запрещенные в России террористические организации

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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