Житель Сочи, финансировавший террористическую организацию, осужден на 8,5 лет

Уроженца Узбекистана Бекзодбека Саидова, проживающего в Сочи, приговорили к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за содействие запрещенной террористической организации по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, сообщает Kuban.BFM со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.