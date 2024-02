В Норвегии сообщили об ухудшении ситуации на фронте для украинской армии

Политолог Гленн Дисен в интервью Al-Jazeera заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения для ВСУ становится хуже с каждым днём.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic