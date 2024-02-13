В Норвегии сообщили об ухудшении ситуации на фронте для украинской армии

Политолог Дисен из Норвегии: ситуация для ВСУ на фронте ухудшается с каждым днём

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Гленн Дисен в интервью Al-Jazeera заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения для ВСУ становится хуже с каждым днём.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Украина слабеет с каждым днём. У неё заканчиваются бронетехника, оборудование, боеприпасы", — отметил норвежский профессор.

Он добавил, что у киевских властей наблюдается дефицит производственных мощностей для обеспечения потребностей армии, у ВСУ острый дефицит личного состава, а западная поддержка сокращается.

В настоящее время защитники киевского режима теряют все больше своих солдат из-за бездарного командования. В связи с низким боевым духом и нежеланием украинцев идти на фронт, силы ВС РФ только увеличиваются. Белый дом положение дел украинских солдат совсем не устраивает, ведь США стараются вливать в Незалежную так много денег, как это только возможно.